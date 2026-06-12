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İzmir'de TİS görüşmelerinden sonuç alamayan Büyükşehir Belediyesi işçilerinden eylem kararı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Belediye-İş Sendikası üyeleri, 2026-2028 dönemi toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanması üzerine 15 Haziran'da yürüyüş ve basın açıklaması düzenleyecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan Belediye-İş Sendikası üyeleri, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinden sonuç alınamadığı gerekçesiyle yürüyüş ve basın açıklaması düzenleyeceklerini bildirdi.

Sendikadan yapılan açıklamada, Belediye-İş Sendikası İzmir 1 ve 2 No'lu şubeleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU Genel Müdürlüğü, İZDOĞA AŞ ve İZULAŞ AŞ'nin üyesi olduğu Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasında yürütülen 2026-2028 dönemine ilişkin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geldiğimiz bu noktada emeğimizle, alın terimizle kazandığımız alacaklarımız için, 'taşeron' denilen kölelik düzenine dur demek ve toplu iş sözleşmelerimiz için alanlara çıkıyoruz. 15 Haziran Pazartesi günü saat 11.00'de Belediye-İş Sendikası İzmir Şubeleri binası önünde toplanılarak Kültürpark 1 No'lu Hol önüne yürüyüş yapılıp yürüyüşün ardından saat 14.00'te basın açıklaması yapılacaktır."

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol
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