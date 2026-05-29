Haberler

Kazada ölen iki arkadaş, bayram tatili için yola çıkmış

Kazada ölen iki arkadaş, bayram tatili için yola çıkmış
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Buca ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu Harun Karapolat ve Meliha Acer hayatını kaybetti. İkili, bayram tatili için Çeşme'ye gidiyordu.

İZMİR'in Buca ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçta yaşamını yitiren Harun Karapolat (33) ile yanındaki arkadaşı Meliha Acer'in (27), bayram tatili için Çeşme'ye gittikleri öğrenildi.

Kaza, saat 02.00 sıralarında İzmir-Çeşme Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre; Buca ilçesinden Çeşme yönüne giden 35 CZE 376 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü Harun Karapolat'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki su kanalına girdi. Kanalda ilerleyen araç, savrulup takla attıktan sonra yol kenarındaki tabelaya çarpıp, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrollerinde, sürücü Harun Karapolat ile bariyerlere savrulan yanındaki arkadaşı Meliha Acer'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Karapolat'ın cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Savcının incelemesinin ardından cansız bedenler, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Karapolat ve Acer'in, bayram tatili için Çeşme'ye gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Hatay ve Osmaniye'yi sel vurdu! Evler, yollar ve araçlar zarar gördü

İki ilimizi sel vurdu! Gelen görüntüler korkunç
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim okudu

Bu kez şanlı fetih için okudu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bunu kimse beklemiyordu! Sergen Yalçın'ın koltuğuna dalga geçtiği isim oturuyor

Yorumcuyken dalga geçtiği isim koltuğuna oturuyor
Av tüfeği aniden ateş aldı! Kuzenini başından vurdu

Bir anlık hata, geri dönüşü olmayan acıya dönüştü
Dünya Kupası’nın oynanacağı o stadyumun manzarasına beğeni yağıyor

Günün en çok konuşulan karesi
Rakam öyle böyle değil! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular

Eğer doğruysa yer yerinden oynar! Yeni takımını duyurdular
'Çünkü sen Müslümansın' diyerek saldırdı! Tek yumrukla asfaltı öptü

"Çünkü sen Müslümansın" diyerek saldırdı! Tek yumrukla asfaltı öptü
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası

Özgür Özel hakkında gündemi sarsacak iddia

Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor! Fener'e Osimhen ayarında golcü

Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor!