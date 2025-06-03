İzmir'de Ayakkabı Üretiminden Kaynaklı Atık Sorunu Büyüyor

İzmir'in Bornova ilçesindeki Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde ayakkabı üretimi yapan işletmelerin bıraktığı sanayi atıkları nedeniyle bazı sokaklarda atık yığınları oluştu.

Site içerisinde ve çevresindeki sokaklarda biriken atıklar, çevre kirliliği ve kötü kokuya yol açarken, yollara taşan atıklar araç geçişini de zorlaştırdı.

Egemenlik Mahallesi 6155 Sokak'ta yaklaşık 100 metre boyunca yayılan atıklar nedeniyle bazı noktalarda iki otomobilin yan yana geçemediği gözlendi.

Bazı araçların atıkların altında kaldığı sokakta, esnaf çevre kirliliğine ve yangın riskine dikkat çekerek, atıkların bir an önce toplanmasını istedi.

Bornova Belediyesi sınırlarında yer alan bölgede atıkların sanayi kaynaklı olması nedeniyle toplanmadığı, Ayakkabıcılar Sitesi yönetiminin ise atıkların imhası için lisanslı bir firmayla görüşme yaptığı öğrenildi.