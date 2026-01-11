Haberler

İzmir'de ayağına misina dolanan flamingo kurtarıldı

İzmir'de ayağına misina dolanan flamingo kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de ayağına dolanan olta misinası nedeniyle hareket etmekte zorlanan bir flamingo, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Misina kesilerek flamingonun yeniden özgürlüğüne kavuşması sağlandı. Açıklamada, denizlerdeki misina ve benzeri atıkların doğaya zararı konusunda duyarlılık çağrısı yapıldı.

İzmir'de ayağına dolanan misina nedeniyle hareket etmekte zorlanan flamingo kurtarıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İnciraltı Barış Manço Köprüsü yakınlarında denizdeki bir flamingonun ayağına olta misinası dolandığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye dalgıçlarından oluşan 4 kişilik ekip, flamingonun bulunduğu alanda kurtarma çalışması başlattı.

Flamingo kıyıya çıkarıldı. Ayağındaki hareket kabiliyetini kısıtlayan misina kesildi.

Açıklamada, denizlerde ve sulak alanlarda bırakılan balıkçı misinalarının kuşlar ve deniz canlıları için ciddi tehdit oluşturduğu belirtilerek, misina ve benzeri atıkların doğaya bırakılmaması ve çevreye karşı daha duyarlı olunması çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel
ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi

İsrail yüksek alarm durumuna geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Siren çaldı, derbi yarım kaldı! İtfaiyecilerin refleksi 'Helal olsun' dedirtti

İtfaiyecilerin refleksi "Helal olsun" dedirtti
Babaanne ve 2 torununun öldürüldüğü vahşetin görüntüleri ortaya çıktı! Her şey 3 dakika sürmüş

3 dakikada 3 cinayet! Vahşet saniye saniye kameraya yansıdı
Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm

Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler
Sürgündeki Rıza Pehlevi'den İran'daki protestoculara çağrı: Sokakları terk etmeyin

İç savaş kapıda! Komşuyu ABD değil sürgündeki isim yakacak
Siren çaldı, derbi yarım kaldı! İtfaiyecilerin refleksi 'Helal olsun' dedirtti

İtfaiyecilerin refleksi "Helal olsun" dedirtti
Bahar Şahin başını örtüp Şeyma Subaşı'nı tiye aldı

Ünlü oyuncu başını örtüp Şeyma Subaşı'nı tiye aldı
Kral 6. Muhammed, 1386 kişiyi affetti

6. Muhammed'den "kral" hareket! Yüzlerce kişiyi affetti