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Izmir'de Atık Su Temizliğinde Bitki Kullanımı

Izmir'de Atık Su Temizliğinde Bitki Kullanımı
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Izmir'de UTAEM tarafından gerçekleştirilen projede, su sümbülü ve marul kullanılarak atık sulardaki ağır metaller başarılı bir şekilde temizlendi. Biosistem Mühendisi Bayram Akyol, sıfır kimyasal yöntemiyle bu bitkilerin suyu arıtabildiğini belirtti.

İzmir'de Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü (UTAEM) tarafından yürütülen proje kapsamında su sümbülü ve marulu kullanılarak atık sudaki ağır metaller temizlendi.

UTAEM'de görev yapan Biosistem Yüksek Mühendisi Bayram Akyol, merkezdeki havuzlarda su marulu ve sümbülleriyle atık suların temizlenmesi projesini hayata geçirdi.

"Endüstriyel Atık Suların Fitoremediasyon Yöntemi ile Arıtılması ve Tarımsal Sulamada Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi" projesiyle Akyol, atık sudaki ağır metalleri bitkilerin özelliği sayesinde arıtmayı başardı. Arıtılan su, merkezdeki seralarda kullanılmaya başlandı.

Akyol, AA muhabirine, projeyle atık suların temizlenmesi için farklı bitki türleri üzerinde araştırmalar yaptıklarını belirtti.

İlk aşamada su sümbülü ve marulunu arıtma aracı olarak kullandıklarını dile getiren Akyol, şunları söyledi:

"Bu bitkiler yapıları gereği sularla beraber gelen kimyasal atık maddelerini alma özelliğine sahip. Biz burada sıfır kimyasal kullanarak bitkilerin bu özelliğinden yararlanarak bitkilere suyu verdiğinizde köklerinden kimyasal kirlilik unsurları barındıran maddeleri bünyelerine çekiyorlar. Önce köklerine sonra yaprak kısımlarına çekerek suların temizlenmesini sağlıyorlar."

Arıtılan suları tarıma kazandırmayı hedeflediklerini dile getiren Akyol, bitkilerle temizliğin yaklaşık 6 hafta sürdüğünü, bu arıtma sistemlerinin nehirler ve sanayi bölgelerindeki drenaj kanallarında uygulanabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel
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