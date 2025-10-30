İzmir'de Anten Montajı Sırasında Çatıdan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde, anten montajı çalışması sırasında çatıdan düşen kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, uydu tamircisi Şerif Ahmet Çiçek (42), Mimar Sinan Mahallesi'ndeki 8 katlı bir apartmanın çatısına anten montajı yapmak için çıktı.

Çiçek, üzerine bastığı eternitin kırılması sonucu havalandırma boşluğuna düştü.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Çiçek'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çiçek'in cenazesi, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp kurumu morguna götürüldü.