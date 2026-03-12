Haberler

3 yaşındaki çocuğunu alkol masasına oturtan baba adli kontrolle serbest

Güncelleme:
İzmir'in Karabağlar ilçesinde 3 yaşındaki oğlunu alkol masasında oturtup videosunu paylaşan B.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis, paylaşıma yönelik soruşturma başlattı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde 3 yaşındaki oğlunu alkol masasında karşısına oturtup, çektiği videoyu sanal medyada paylaşan B.K. (53) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sanal medyada küçük bir çocuğun alkol masasına oturtulduğuna dair yayınlanan görüntüler üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda paylaşımı yapan kişinin B.K. olduğunu tespit edildi. 3 yaşındaki erkek çocuğun babası olduğu ve paylaşımı yaptığı belirlenen B.K., polis ekipleri tarafından dün, Karabağlar ilçesindeki bir iş yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen B.K, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber - Kamera: Tolga TAHÇI / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

