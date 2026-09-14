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İzmir'de 'Ailem Güvende' operasyonunda 16 tutuklama

İzmir'de 'Ailem Güvende' operasyonunda 16 tutuklama
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İZMİR’de, sanal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla 'Müstehcenlik' ile 'Fuhşa teşvik, aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarını işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

İZMİR'de, sanal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla 'Müstehcenlik' ile 'Fuhşa teşvik, aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarını işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 16'sı tutuklandı. Başsavcılık, adli kontrolle 2 şüphelinin serbest bırakılmasına ise itiraz etti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Ailem Güvende' operasyonları kapsamında kent genelinde toplumun huzur ve sükununu bozmaya yönelik faaliyetlerde bulundukları, sanal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla 'Müstehcenlik' ile 'Fuhşa teşvik, aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarını işledikleri değerlendirilen 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Dün düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 6 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 16'sı tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, bu 2 kişinin serbest bırakılmasına ise itiraz etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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