İzmir'de Aile İçi Tartışma Kanlı Bitti: Yeğenini Vurdu
İzmir'in Konak ilçesinde, Edip Yıldız ile yeğeni Bilal Yıldız arasında çıkan tartışma sonucu Edip Yıldız, yeğenini tabancayla vurdu. Bilal Yıldız hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

İZMİR'in Konak ilçesinde Edip Yıldız (61), tartıştığı yeğeni Bilal Yıldız'ı (47) tabancayla sırtından vurarak öldürdü.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında, Eşrefpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edip Yıldız ile yeğeni Bilal Yıldız arasında aile içi konulardan dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Edip Yıldız, yeğeni Bilal Yıldız'ı tabanca ile sırtından vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, Edip Yıldız'ı suç aleti tabanca ile gözaltına aldı. Yıldız ambulansla İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Bilal Yıldız, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
