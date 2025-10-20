Haberler

İzmir'de Aile İçi Tartışma: Bir Kişi Hayatını Kaybetti, Diğeri Yaralandı

İzmir'de Aile İçi Tartışma: Bir Kişi Hayatını Kaybetti, Diğeri Yaralandı
İzmir'in Tire ilçesinde aile içindeki tartışma sırasında av tüfeğiyle ateş eden Ş.K., oğlu Aşkın Kaya'nın ölümüne ve eşi Gülşen Kaya'nın yaralanmasına neden oldu. Olay sonrası Ş.K.'nın yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

İZMİR'in Tire ilçesinde aile içerisinde yaşanan tartışma sırasında av tüfeğiyle ateş eden Ş.K.'nın (55) silahından çıkan saçmaların isabet ettiği eşi Gülşen Kaya (50) yaralandı, oğlu Aşkın Kaya ise hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Dallık Mahallesi'nde meydana geldi. Ş.K. ile oğlu Aşkın Kaya ve eşi Gülşen Kaya arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ş.K., evde bulunan av tüfeğiyle önce oğluna ardından eşine ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, Aşkın Kaya'nın hayatını kaybettiği, Gülşen Kaya'nın ise ağır yaralandığı belirlendi. Gülşen Kaya, ilk müdahalenin ardından Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Ş.K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
