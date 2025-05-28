İzmir'de Aile İçi Silahlı Kavga: 3 Yaralı

İzmir'de Aile İçi Silahlı Kavga: 3 Yaralı
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Çiğli ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşürken, aynı aileden 3 kişi tabanca ile vuruldu, 1 kişi ise darp sonucu yaralandı.

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü. Olayda aynı aileden 3 kişi tabanca vurularak, 1 kişi de darp sonucu yaralandı.

Olay, akşam saatlerine İnönü Mahallesi 9501 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü. Sesleri duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde aynı ailen olduğu öğrenilen A.H.Ü.(72), Ü.Ü.(44) ve A.Ü.'nün (41) silahla vurularak, C.A.Ü.(13) ise darp sonucu yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken B.Ş. (48), olay yerinde gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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