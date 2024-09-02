İzmir'de ABD Askerinin Kafasına Çuval Geçirilmesine İlişkin Valilikten Açıklama

(İZMİR )- İzmir'de ABD'nin taarruz gemisinde görevli askerin kafasına çuval geçirilmesine ilişkin İzmir Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamda olaya karışan 15 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Konak ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde, 02.09.2024 Pazartesi günü 16.00 sıralarında, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 2'si kadın, 13'ü erkek toplam 15 şahıstan oluşan grup tarafından, ABD vatandaşı sivil giyimli 2 askeri personele fiziki saldırıda bulunulmuştur. Ayrıca, 5 sivil giyimli ABD askerinin de uzaktan görerek dahil olduğu olaya, emniyet güçlerimiz tarafından süratle müdahale edilmiştir. Olayı gerçekleştiren 15 şüpheli yakalanmış ve nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."