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İzmir'de ABD Askerine Chuva Geçiren 15 Kişi Gözaltına Alındı

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İzmir Limanı'na demirleyen ABD savaş gemisinde görevli askere çuval geçirerek saldıran 15 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İZMİR Limanı'na demirleyen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) savaş gemisinde görevli Amerikan askerinin başına, kentte vakit geçirdiği sırada çuval geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 15 kişiden 10'u tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ABD'ye ait USS Wasp (LHD-1) adlı amfibi hücum gemisi, İzmir Limanı'na demirledi. ABD savaş gemisinde görevli Amerikan askeri, kentte vakit geçirmek için gemiden indi. Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde aralarında Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyelerinin de bulunduğu kalabalık bir grup, ABD askeri olduğunu fark ettikleri kişinin başına çuval geçirdi. Çuval geçirilme anı kameralara yansıdı. Çuvalı geçirdiği belirtilen 15 kişi gözaltına alındı. İzmir Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 2'si kadın 15 kişiden oluşan grup tarafından ABD vatandaşı sivil giyimli 2 askeri personele fiziki saldırıda bulunulmuştur. Ayrıca, 5 sivil giyimli ABD askerinin de uzaktan görerek dahil olduğu olaya, emniyet güçlerimiz tarafından süratle müdahale edilmiştir. Olayı gerçekleştiren 15 şüpheli yakalanmış ve nöbetçi Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.

Emniyetteki işlemleri sonrası 15 kişi, bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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