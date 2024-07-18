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İzmir'de 89 düzensiz göçmen yakalandı, 43 düzensiz göçmen kurtarıldı

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İzmir'in Urla ve Karaburun ilçeleri açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzensiz göçmen operasyonu gerçekleştirildi. Urla ilçesi açıklarında yakalanan iki lastik botta 89 düzensiz göçmen bulunurken, Karaburun açıklarında ise 43 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir'in Urla ve Karaburun ilçeleri açıklarında 89 düzensiz göçmen yakalandı, 43 düzensiz göçmen de kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla ilçesi açıklarında iki lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Sahil Güvenlik gemisi ve botu tarafından durdurulan iki lastik bottaki 46'sı çocuk 89 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaburun açıklarında da bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi görevlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 3'ü çocuk 43 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Karaburun Göçmen İzmir Urla Dünya Güncel Haberler

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