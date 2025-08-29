İzmir'de 8 Bin 850 Yıl Öncesine Ait Tilki Postlu Figürin Bulundu

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Çevik başkanlığında İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Ulucak Höyüğü'nde süren kazılarda, 8 bin 850 yıl öncesine ait kilden yapılmış tilki postlu erkek figürin gün yüzüne çıkarıldı.

TÜ'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kazı Başkanı Prof. Dr. Çevik, yeni buluntunun kostümü ve üslubuyla yerleşimde daha önce bulunan figürinlerden ayrıldığını söyledi. Çevik, özellikle belden aşağıya doğru betimlenen tilki postunun, Göbeklitepe'deki ikonografik unsurlarla doğrudan bağ kurduğunu belirtti.

Çevik "Göbeklitepe'nin T sütunlarında gördüğümüz kemer, el ve giysi detaylarının birebir benzerlerini bu figürde de tespit ettik. Bu, Anadolu'nun farklı coğrafyaları arasında ortak sembol dilinin varlığına işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

Ulucak Höyüğü kazıları Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras" projesi desteğiyle sürdürülüyor.