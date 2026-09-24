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İzmir'de 78 adrese eş zamanlı operasyon yapan polis, 184 kişiyi yakaladı

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İzmir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası ya da çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 184 kişi, polisin belirlediği 78 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonla yakalandı. Firari hükümlüler cezaevine gönderilirken şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

İzmir'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ya da çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 184 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen 78 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, 184 kişiyi yakaladı.

Firari hükümlüler cezaevine gönderildi. Şüphelilerin ise işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA
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