İzmir'de 721 Bin Öğrenci Karnelerini Aldı

İZMİR'de, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanmasıyla birlikte 721 bin 862 öğrenci karnesini aldı. İzmir Valisi Süleyman Elban ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi düzenlenen törene katılıp, öğrencilere karnelerini dağıttı.

Türkiye genelinde 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle birlikte, tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de öğrenciler karne heyecanı yaşadı. İzmir'de 721 bin 862 öğrenci karnesini aldı. Karne günü için Bayraklı Şehit Polis Fethi Sekin İlkokulu'nda düzenlendi. Törene, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Vali Yardımcısı Erkan Karahan, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, İzmir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Eraslan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Baran Can, Kenan Özdemir, Selviye Bulucu ve Fadime Pelin Aldemir katıldı. Vali Elban ve Yahşi tatil heyecanı yaşayan öğrencilere karnelerini ve karne hediyelerini verdi.

'ÇOK HEYECANLADIM'

Bayraklı Şehit Polis Fethi Sekin İlkokulu'nda 2'nci sınıfa giden Başar Ülük (8), "Valimiz karne verirken çok heyecanlandım ama önceden de hazırlanmıştım. Tatilde dinleneceğim, gezerim, kitap okurum ve oyun oynarım" dedi.

2'nci sınıf öğrencisi Filora Şakar (8) ise "Valimiz karne verirken çok heyecanlandım. Daha önce de İlçe Mili Eğitim Müdürümüz gelmişti. Ziyaret ettiği için çok teşekkür ederim. Tatilde kitap okurum. Kitap okumak çok eğlenceli, annemle etkinlikler yaparız" diye konuştu.