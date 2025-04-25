İzmir'de 46 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şüpheli Yakalandı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, 5 ayrı suçtan toplam 46 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Y.Ç. (30), polis tarafından yakalandı.

Karabağlar Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerce aranan şüphelilere yönelik çalışma yapıldı. Ekipler, 'hükümlü veya tutuklunun kaçması', 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık', 'mala zarar verme', 'herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kitlenmek suretiyle hırsızlık' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından 18 kaydı bulunan ve toplam 46 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan Y.Ç.'nin Karabağlar ilçesinde saklandığını tespit etti. Bugün harekete geçen ekipler adrese operasyon düzenledi. Yakalanan Y.Ç., adliyeye sevk edildi.

Haber: Dinçer Can SONER / İZMİR,