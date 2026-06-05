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Sulama havuzunda bulunan 4 yaşındaki Alim Eray, öldü

Sulama havuzunda bulunan 4 yaşındaki Alim Eray, öldü
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İzmir'in Beydağ ilçesinde, evlerinin önündeki sulama havuzunda bilinci kapalı halde bulunan 4 yaşındaki Alim Eray Karakuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İZMİR'in Beydağ ilçesinde, evlerinin önündeki sulama havuzunda bilinci kapalı halde bulunan Alim Eray Karakuş (4), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Yeşiltepe Mahallesi Yonuç Sokak'ta, dün saat 18.00 sıralarında, meydana geldi. Çiftçilik yapan Karakuş Ailesi'nin çocuğu Alim Eray Karakuş'un bir süre ortalıkta görünmeyince, yakınları çevrede arama yaptı. Yaklaşık 20 dakika süren aramanın ardından Alim Eray, evlerinin bahçesindeki sulama havuzunda, hareketsiz ve bilinci kapalı halde bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Beydağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karakuş, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Alim Eray Karakuş'un cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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