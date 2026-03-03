İzmir'de 3 ayrı uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

İZMİR'in Konak ilçesinde gerçekleştirilen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 ayrı operasyon düzenledi. Aramalarda, 315 satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu madde, 448 sentetik ecza, 2 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 28 bin 580 TL para ele geçirildi. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı