İzmir'de 241 kilo kaçak su ürününe el konuldu

İzmir Su Ürünleri Hali'nde gerçekleştirilen denetimlerde, mevzuata aykırı şekilde avlandığı belirlenen 241 kilogram su ürününe el konuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla il genelindeki denetimler sürdürülüyor.

Bu kapsamda halde yapılan denetimlerde, avlanma boyu limitinin altında olduğu belirlenen 195 kilogram istavrit ile 30 kilogram mercanın yanı sıra zıpkınla avlandığı tespit edilen 16 kilogram akya olmak üzere toplam 241 kilogram su ürününe el konuldu.

Denetimlerde, mevzuata aykırı faaliyette bulunduğu belirlenen kişiler hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA