Haberler

İzmir'de 241 kilo kaçak su ürününe el konuldu

İzmir'de 241 kilo kaçak su ürününe el konuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Su Ürünleri Hali'nde gerçekleştirilen denetimlerde, mevzuata aykırı şekilde avlandığı belirlenen 241 kilogram su ürününe el konuldu.

İzmir Su Ürünleri Hali'nde gerçekleştirilen denetimlerde, mevzuata aykırı şekilde avlandığı belirlenen 241 kilogram su ürününe el konuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla il genelindeki denetimler sürdürülüyor.

Bu kapsamda halde yapılan denetimlerde, avlanma boyu limitinin altında olduğu belirlenen 195 kilogram istavrit ile 30 kilogram mercanın yanı sıra zıpkınla avlandığı tespit edilen 16 kilogram akya olmak üzere toplam 241 kilogram su ürününe el konuldu.

Denetimlerde, mevzuata aykırı faaliyette bulunduğu belirlenen kişiler hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA
Hayko Cepkin: Haluk Levent'e maddi konularda güvenmem

Hayko da sattı! Nasıl birisi olduğunu direkt itiraf etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Göztepe, 900 bin Euro'ya transfer ettiği Juan'ı tarihi bir rakama sattı

900 bin Euro'ya transfer etmişlerdi! Tarihi bir rakama sattılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahbap'taki yolsuzluk için ilk sözler: Depremi kullanarak fırsatçılık yapanlar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahbap ve Haluk Levent için ilk sözler
Nizip'te fıstık tarlası yangını: Bir kişi ölü bulundu

Yangın çıkan tarlada tüyler ürperten manzara
Hulusi Akar'dan Yunanistan'a: Son pişmanlık fayda etmez

Yunan askerinin ırkçılık itirafını duyan Akar komşuyu çok sert uyardı
Ankara'da salgın paniği! Gözlerin çevrildiği Yavaş cephesi sessizliğini bozdu

Ankara'da salgın paniği! Yavaş cephesi sessizliğini bozdu

CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi

CHP mi YENİ Parti mi? Erdal Beşikçioğlu safını belirledi
Vaclav Cerny'e ezeli rakipten kanca

Ezeli rakipten Cerny'e kanca! Beşiktaş'ın kalbini söküp alacaklar