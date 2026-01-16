Haberler

İzmir'de geçen yıl 212 suç çetesi çökertildi

İzmir Valisi Süleyman Elban, 2025 yılında yapılan 296 operasyonda 212 organize suç çetesinin çökertildiğini ve kişilere yönelik suçların %11 azaldığını açıkladı. Kentteki güvenlik ve asayiş çalışmaları hakkında bilgi veren Elban, yakalanan firariler ve ele geçirilen silah miktarlarını da duyurdu.

İzmir Valisi Süleyman Elban, geçen yıl 296 operasyonda 212 organize suç çetesinin çökertildiğini söyledi.

Elban, Valilik Toplantı Salonu'nda güvenlik ve asayiş konusunda basın toplantısı düzenledi.

Kent genelinde asayiş ve huzurun temini için çalışmaların kesintisiz sürdüğünü bildiren Elban, 2025'te kişilere yönelik suçların önceki yıla göre yüzde 11 azaldığını, toplam 38 bin 236 olayın yaşandığını ifade etti.

Elban, mal varlığına karşı 8 bin 45 suç işlendiğini, buradaki azalmanın yüzde 37 olduğunu kaydederek, "Organize suçlarla mücadele kapsamında 2025 yılında yürütülen çalışmalarda 296 operasyon yapıldı. Bu operasyonlar neticesinde 212 organize suç çetesi çökertildi." dedi.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 26 bin 780 firarinin yakalandığını aktaran Elban, şöyle devam etti:

"İfadeye gelmesi gerektiği halde gelmeyen 42 bin 332 kişi bulunarak ifade vermeleri sağlanmıştır. Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığıyla ilgili yaptığımız operasyonlarda 3 bin 372 tabanca, 42 uzun namlulu tüfek, 954 kurusıkı tabanca ve 1984 av tüfeği olmak üzere toplam 6 bin 352 silah ele geçirildi, 6 bin 628 kişi hakkında işlem yapıldı. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında da 5 bin 257'si uyuşturucu imalatı ve ticareti olmak üzere çeşitli suçlardan 27 bin 288 kişi gözaltına alındı."

Vali Elban, trafik denetimlerinin önceki yıla göre arttığını belirterek, kentte geçici koruma kapsamında 98 bin 897 Suriyelinin bulunduğunu, göçmenlerin düzenli şekilde ülkelerine döndüğünü açıkladı.

Geçen yıl 112 Acil Çağrı Merkezine 1 milyon 513 bin 499 çağrı geldiğini, bunun 1,9'u dışındakilerinin vakaya dönüştüğünü ifade eden Elban, kentin huzur ve güvenliği için çalışanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
