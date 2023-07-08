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İzmir'de 200 Kaçak Yabancı Uyruklu Yakalandı

İzmir'de 200 Kaçak Yabancı Uyruklu Yakalandı

Güncel Haberler

İzmir'in Konak ilçesinde ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 200 yabancı uyruklu yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Basmane semtinde yabancı uyrukluların geçici süreyle barındıkları ev ve iş yerlerine baskın düzenledi. Ekipler, semt genelinde 200 yabancı uyrukluyu yakaladı. Yurda yasa dışı şekilde girdiği belirlenen düzensiz göçmenler, işlemin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

İzmir'in Konak ilçesinde ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 200 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Basmane semtinde yabancı uyrukluların geçici süreyle barındıkları ev ve iş yerlerine baskın düzenledi.

Ekipler, semt genelinde 200 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Yurda yasa dışı şekilde girdiği belirlenen düzensiz göçmenler, işlemin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Basmane Göçmen İzmir Güncel Haberler

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