İzmir'de 20 yıl önceki cinayet davasında verilen müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu

İzmir'de 2006 yılında kaybolan ve kemik parçaları bulunan Semih Dizbay'ın öldürülmesine ilişkin davada müebbet hapse çarptırılan sanık hakkındaki karar, Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından bozuldu.

Konak ilçesi Gültepe Mahallesi'nde 24 Ekim 2006'da evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Semih Dizbay'a ait kemik parçaları, 20 Ocak 2008'de Bornova ilçesi Karaçam köyü mevkisindeki ormanlık alanda avcılar tarafından bulundu.

Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında M.H. (39) hakkında dava açıldı.

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanık hakkında önce iki kez beraat kararı verildi. Yargıtaydaki temyiz süreçlerinin ardından yeniden yapılan yargılamada yerel mahkeme, 31 Mart 2023'te M.H'yi "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanık ve avukatının itirazı üzerine dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesine gönderildi. Daire, 5 Şubat 2024'te yerel mahkemenin verdiği müebbet hapis cezasını oy çokluğuyla onadı. Karara muhalif kalan iki üye ise olayda görgü tanığı bulunmadığı, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenemediği, delillerin şüpheyi yenebilecek kesinlikte olmadığı yönünde görüş bildirdi.

Onama kararının ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Nisan 2024'te itiraz kanun yoluna başvurarak dosyanın Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gönderilmesini sağladı.

Dosyayı inceleyen Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 17 Haziran 2026'da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazını kabul etti. Kurul, isnat edilen suçun sabit olmaması nedeniyle sanığın beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesini hukuka aykırı bularak yerel mahkemenin hükmünü bozdu.

Kararla birlikte infazın durdurulmasına ve Kütahya T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan M.H'nin başka bir suçtan tutuklu ya da hükümlü bulunmaması halinde tahliyesine karar verildi.

Bozma kararının ardından dava dosyasının, yeniden yargılama yapılmak üzere İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: AA