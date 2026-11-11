Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İzmir'de 20 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü gizli bölmede yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de kasten öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş 20 yıl 10 ay hapis cezası bulunan ve 26 gündür aranan firari hükümlü, yüz tanıma sistemiyle tespit edildiği oto yıkamacıdaki gizli bölmede yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İzmir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yeri yüz tanıma sistemiyle tespit edilen firari hükümlü, saklandığı iş yerindeki gizli bölmede yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasten öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş 20 yıl 10 ay hapis cezası bulunan ve 26 gündür aranan R.Ö'yü yakalamak için çalışma yürüttü.

R.Ö'nün sürekli adres değiştirdiği, kimlik taşımadığı tespit edildi. Yüz tanıma sistemleriyle yeri belirlenen ve fiziki takibe alınan R.Ö. bir oto yıkamacıdaki gizli bölmede yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
Netanyahu konuşurken eşi ile eski Başbakan birbirine girdi

Netanyahu konuşurken eşinin yaptığına bakın! Bunu kimse beklemiyordu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

BM Genel Sekreteri Guterres'ten petrol devlerine çağrı: Kirleten ödemeli

Petrol devlerine kötü haber! Guterres faturayı onlara kesti
Şöhret başını döndürmemiş! Lamine Yamal'dan örnek hareket

Şöhretin bozmadığı sayılı insanlardan olduğunu yine kanıtladı
Mantar toplamaya çıktı, bir daha geri dönmedi! Ekipler alarma geçti

Ekipleri alarma geçiren olay! Evinden çıktı, bir daha geri dönmedi
Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor! Değeri tam 110 milyon euro

Bu çocuğu şimdi dünya tanıyor

Melis Civelek'in oğlu da annesinin dizisinde! Torpil tartışması yeniden gündemde

Anne yazıyor, çocukları oynuyor! Melis Civelek'in oğlu da oyuncu çıktı
Anneye sürpriz hazırlığı faciayla sonuçlandı! Çocukların korku dolu anları kamerada

Anneye sürpriz faciayla sonuçlandı
Görüntü Türkiye'den! Önünü kestikleri sürücüye sopalarla saldırdılar11

Görüntü Türkiye'den! Önünü kestikleri sürücüyü öldüresiye dövdüler