İzmir'de 20 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü gizli bölmede yakalandı

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İzmir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yeri yüz tanıma sistemiyle tespit edilen firari hükümlü, saklandığı iş yerindeki gizli bölmede yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasten öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş 20 yıl 10 ay hapis cezası bulunan ve 26 gündür aranan R.Ö'yü yakalamak için çalışma yürüttü.

R.Ö'nün sürekli adres değiştirdiği, kimlik taşımadığı tespit edildi. Yüz tanıma sistemleriyle yeri belirlenen ve fiziki takibe alınan R.Ö. bir oto yıkamacıdaki gizli bölmede yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA