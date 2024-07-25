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İzmir'deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı

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İzmir'de Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın yolda yürürken kaçak elektrik akımına kapılarak can vermesiyle ilgili yürütülen adli soruşturmada, İZSU Genel Müdürü ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Genel Müdür Yardımcısı Serdar S. ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel, Metropol Bölge Müdürü Ali A, Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Y. ve Operasyon Direktörü Sefa P. hakkında gözaltı talimatı verildi. Şüphelilerin gözaltına alınması için işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Deniz ve Öktemay, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş, soruşturma kapsamında gözaltı talimatı verilen 35 şüpheliden 33'ü yakalanmış, 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Gözaltındaki 27 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, 14'ü tutuklanmıştı.

Dosya kapsamında bilirkişi raporuna göre 5 şüphelinin daha olayda ihmalinin olduğu belirlenerek gözaltı talimatı verilmiş, bunlardan 3'ü yakalanırken 1 kişinin kanser tedavisi gördüğü, 1 kişinin ise yurt dışında olduğu belirtilmişti. Yakalanan 3 kişi daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

GÜRKAN ERDOĞAN KİMDİR?

Gürkan Erdoğan, 1982 yılında İzmir'de doğdu. İlk, orta, lise ve üniversite eğitimini İzmir'de tamamladı. 2006 yılında Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği lisans eğitimini tamamlayarak mezun oldu. 2012 yılında Ege Üniversitesi'nde planlama alanında yaptığı çalışmalarla master derecesi alarak İnşaat Yüksek Mühendisi oldu.

İş hayatına 2006 – 2009 yılları arasında özel sektörde ve İnşaat Mühendisleri Odası'nda çalışarak başladı. 2009 yılında Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü'nde İnşaat Mühendisi olarak göreve başladı. Ege Bölgesi'nde birçok projede sorumlu mühendis olarak görev aldı ve tamamladı.

2016 – 2020 yılları arasında İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanlığı görevini yürüttü.

2019 yılı Temmuz ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı olarak göreve başladı. 2020 yılı Ekim ayı itibariyle İZSU Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi. 2020-2023 yılları arasında bu görevi sürdürdü. 2024 yılında İZSU Genel Müdürü olarak görevlendirilmiş ve halen bu görevini sürdürmektedir.

Haberler.com / Ayça Elal - Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ceren Deniz İzmir Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

Kadir Tokay:

Gözaltı değil tutuklama haberi gelsin artık. Kaç hafta oldu.

21
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Hek Tor:

İzsu'nun ne suçu var ki... Adamların mazgal yaparken derinde olan kabloları yüzeye çıkartma gibi bir ihtimalleri yok, zira mazgalcı elektrik tesisatından anlamaz, biraz çaksa bile bu iş için malzeme gerekli, malzeme isterse adama sorarlar neden diye, nedenini öğrenince de bu senin işin değil derler ve sorumlu firmayı ararlar... Zincirleme gider bu böyle.

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Üveys Uyanık:

uyle değil tutuklayin

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ahmet :

olayın sadece elektrik şirketi ile ilgili olmadığını biliyorduk zaten.. gerçekler ortaya çıkacak

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3
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bekir yapici:

olayi saptirmadan particilige dökmeden yanli düsünmeden kimin hatasi varsa kim görevin ihmal etmis kim gerektigi sekilde yapmamissa en tepeden en asagiya yargilanmali malesef bunu temenni etmemiz ülkemiz ve yargi acisindan utanc verici bir durum ancak ülkemizde yarginin durumu ortada vatandasin cok büyük bir bölümü yargiya güvenmiyor haksizda degiller yine algi operasyonu yapiliyor gibi cünki göz altina alinan izsu genel müdürü 20 temmuzda göreve gelmis acaba olayda nasil bir sorumlulugu olur.

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nizam avağ:

Diyarbakır ve Mardin’de anız yangınlarında 15 kişi öldü. Onlar için de tutuklama olacak mı ?

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