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İzmir'de 2 Bin Yıllık Roma Mezar Taşları Bulundu

İzmir'de 2 Bin Yıllık Roma Mezar Taşları Bulundu
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İzmir'in Tire ilçesinde bir ceviz bahçesinde toprağı işleyen çiftçi, çalışma sırasında Roma dönemine ait 2 bin yıllık mezar taşlarını keşfetti. Taşların bulunması üzerine müze yetkililerine haber verildi ve incelemeler başlatıldı.

İzmir'in Tire ilçesindeki bir ceviz bahçesinde Roma dönemine ait 2 bin yıllık mezar taşları bulundu.

Topalak Mahallesi'ndeki ceviz bahçesinde toprağını işleyen Yalçın Avcu, çalışma sırasında iş makinesinin ucuna beyaz renkli taşların takıldığını fark etti.

Çalışmayı durduran Avcu, durumu Tire Müze Müdürlüğü'ne bildirdi.

Üzerindeki motif ve figürlerin bulunduğu taşları inceleyen müze görevlileri, buluntuların Roma dönemine ait 2 bin yıllık mezar taşları olduğunu değerlendirdi.

Mezar taşları, Müze Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Dilek Ayvalı - Güncel
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