İzmir'de 2.3 Milyon Sentetik Hap Ele Geçirildi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 milyon 309 bin 774 sentetik hap ele geçirildi. Bu miktar, kentte tek seferde yakalanan en yüksek sentetik hap miktarı olarak kaydedildi.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 milyon 309 bin 774 sentetik hap ele geçirildi. Polis yetkilileri, uyuşturucunun kentte tek seferde ele geçirilen en yüksek sentetik hap miktarı olduğunu belirtti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabağlar ilçesinde iki farklı evde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurulduğunu belirledi. Söz konusu uyuşturucunun 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına dağıtılacağının tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Ekiplerin yaptığı aramalarda 2 milyon 309 bin 774 sentetik hap ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Polis yetkilileri, uyuşturucunun İzmir'de tek seferde ele geçirilen en yüksek sentetik hap miktarı olduğunu belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
