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İzmir'de 180 bin adet boş makaron ele geçirildi

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İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiğli ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda; 180 bin adet boş makaron, 260 kg kıyılmış tütün ve 515 TAPDK bandrolü ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İzmir'de 180 bin adet boş makaron ele geçirildi

İZMİR - İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çiğli ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda; 180 bin adet boş makaron, 260 kg kıyılmış tütün ve 515 TAPDK bandrolü ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları doğrultusunda, Çiğli ilçesi Sasalı Mahallesinde bulunan bir depoya 8 Ağustos tarihinde bir operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalarda; 180 bin adet boş makaron, 260 kg kıyılmış tütün, 3 adet elektronik makaron doldurma makinesi, 1 kompresör ve 515 TAPDK bandrolü ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1 kişi ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa İç - Güncel

İzmir İl Jandarma Komutanlığı TAPDK İzmir Güncel Haberler

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