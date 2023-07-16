İzmir'de 170 Kaçak Yabancı Uyruklu Yakalandı
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İzmir'in Konak ilçesinde ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 170 yabancı uyruklu yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Basmane semtinde düzenledikleri baskınlarla yabancı uyrukluları yakaladı. Yakalanan düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.
İzmir'in Konak ilçesinde ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 170 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Basmane semtinde yabancı uyrukluların geçici süreyle barındıkları ev ve iş yerlerine baskın düzenledi.
Ekipler, semt genelinde 170 yabancı uyrukluyu yakaladı.
Yurda yasa dışı şekilde girdikleri belirlenen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.