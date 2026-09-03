İzmir'de 16 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklama
İzmir'de polis ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine iki aracı takibe aldı. Bornova ve Konak'ta durdurulan araçlarda 16 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
İzmir'de 16 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen 2 araç takibe alındı. Bornova ve Konak ilçelerinde durdurulan iki araçta 16 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.