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İzmir'de 16 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklama

İzmir'de 16 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklama
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İzmir'de polis ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine iki aracı takibe aldı. Bornova ve Konak'ta durdurulan araçlarda 16 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

İzmir'de 16 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen 2 araç takibe alındı. Bornova ve Konak ilçelerinde durdurulan iki araçta 16 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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