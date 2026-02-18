İzmir'de firari hükümlü ve şüpheli 151 kişi yakalandı
İzmir'de yapılan operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve farklı suçlardan aranan 151 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü, aranan kişilerin yakalanması çalışmaları kapsamında belirlenen 87 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
İşlemleri tamamlanan firari hükümlüler cezaevine teslim edildi, şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA " / " + Haydar Toprakçı -