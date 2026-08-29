Menemen'de güvercin kavgası: 13 yaralı, 4 tutuklu

İzmir'in Menemen ilçesinde güvercin meselesinden çıkan kavgada 3'ü çocuk 13 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 25 Ağustos Salı akşam saatlerinde Kazımpaşa Mahallesi'nde yaşayan Mustafa E. (16), güvercinlerini aldığını iddia ettiği Nefes K'nin babası Sergen K. (33) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa E, ikametinde bulunan tüfekle tartışmanın olduğu adrese yeniden gelip rastgele ateş etti. Bu sırada Sergen K. de eşinin tüfeğiyle havaya ve çevredekilere ateş etti.

Silahlı kavgada yaralanan 3'ü çocuk 13 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olayın ardından şüphelilerin yakalanması amacıyla 20 ekip, 16 yunus ve 2 çevik kuvvet timiyle 17 adrese operasyon düzenledi.

31 sentetik uyuşturucu hap, pala, kılıç, uzun namlulu tüfek ve 8 tüfek kartuşu ele geçirilen operasyonda şüpheliler Can E, Mustafa E, Sergen K. ve Gökhan K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Kaynak: AA