Haberler

Menemen'de güvercin kavgası: 13 yaralı, 4 tutuklu

Menemen'de güvercin kavgası: 13 yaralı, 4 tutuklu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Menemen ilçesinde güvercin meselesinden çıkan kavgada 3'ü çocuk 13 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Menemen ilçesinde güvercin meselesinden çıkan kavgada 3'ü çocuk 13 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 25 Ağustos Salı akşam saatlerinde Kazımpaşa Mahallesi'nde yaşayan Mustafa E. (16), güvercinlerini aldığını iddia ettiği Nefes K'nin babası Sergen K. (33) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa E, ikametinde bulunan tüfekle tartışmanın olduğu adrese yeniden gelip rastgele ateş etti. Bu sırada Sergen K. de eşinin tüfeğiyle havaya ve çevredekilere ateş etti.

Silahlı kavgada yaralanan 3'ü çocuk 13 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olayın ardından şüphelilerin yakalanması amacıyla 20 ekip, 16 yunus ve 2 çevik kuvvet timiyle 17 adrese operasyon düzenledi.

31 sentetik uyuşturucu hap, pala, kılıç, uzun namlulu tüfek ve 8 tüfek kartuşu ele geçirilen operasyonda şüpheliler Can E, Mustafa E, Sergen K. ve Gökhan K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Kaynak: AA
'Fidan Hoca' tutuklandı

Fidan hoca için yolun sonu

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Büyükelçiyi, Dışişleri'ne çağırdık! Bu saldırının izahı isteniyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonluk rezidansta komşudan gelen sesler isyan ettirdi

Milyonluk rezidansta komşudan gelen sesler isyan ettirdi
Tam bir kamyon dolusu! Emekler saniyeler içerisinde yok oldu

Tam bir kamyon dolusu! Emekler saniyeler içerisinde yok oldu
Rakamlar şaşırttı! Türkiye'de lisanslı İHA pilotu sayısı 1,8 milyonu geçti

Vatandaş lisans almak için sıraya girdi
Ceyda Düvenci evlendi! İşte sürpriz nikahtan ilk kareler

Ceyda Düvenci evlendi! İşte sürpriz nikahtan ilk kareler

Kurtlar Vadisi'nin Derya'sından Necati Şaşmaz'ı kızdıracak sözler

Vadi'nin Derya'sından Necati Şaşmaz'ı kızdıracak sözler
Herkesin alabileceği Togg için tarih verildi! Yarı fiyatına satılacak

Tarih verildi: Yarı fiyatına Togg satılacak
Cinsel saldırı mağduru kadının maaşına haciz konuldu

Cinsel saldırı mağduru kadının maaşına haciz konuldu