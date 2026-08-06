İzmir'de 105 Yıl Hapisli Firari Yakalandı

İzmir'in Urla ilçesinde hakkında 105 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Çeşitli suçlardan hakkında 105 yıl hapis cezası bulunan firari C.K'nin (38) ilçede olduğunu tespit eden polis, teknik ve fiziki çalışma başlattı.

Polisten kaçmaya çalışan C.K. kovalamaca sonucu yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA