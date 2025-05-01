İzmir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

İZMİR'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Gündoğdu Meydanı'nda kutlandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bu yıl da Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda kutlandı. Kutlama alanında geniş güvenlik önlemleri alındı. Kutlamalar kapsamında sendikalar, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, siyasi partiler ve vatandaşlar, kortejlerle alana geldi. CHP İzmir İl Başkanlığı Lozan Meydanı'ndan, DİSK Ege Bölge Temsilciliği Basmane Meydanı'ndan, Türk-İş Ege Bölge Temsilciliği Alsancak Limanı'ndan KESK ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu Cumhuriyet Meydanı'ndan, TMMOB, İzmir Barosu ve İzmir Tabip Odası ise Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde buluşarak Gündoğdu Meydanı'na yürüdü. Meydana gelenler, üst aramaları yapıldıktan sonra alana giriş yaptı. Yürüyüş ve konuşmaların ardından alanı dolduranlar, halay çekti. 1 Mayıs kutlamaları, İlkay Akkaya konseri ile devam etti. Alandaki kutlamalar sürüyor.