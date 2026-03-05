İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Yeldan'dan YEDAM'a ziyaret

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Yeşilay Haftası dolayısıyla Yeşilay Danışmanlık Merkezini (YEDAM) ziyaret etti.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Yeldan ziyarette Yeşilay İzmir Şube Başkanı Ömer Yahşi ve yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

???????Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeldan, bağımlılıklardan uzak, bilinçli ve güçlü bireylerden oluşan bir toplum inşa etmenin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bağımlılıkla mücadelede yalnızca adli süreçler değil, koruyucu ve rehabilite edici çalışmalar da büyük önem taşımaktadır. Bağımlılıktan kurtulmak isteyen vatandaşlarımızın yeniden topluma kazandırılması, sosyal dayanışmanın ve kurumlar arası iş birliğinin en somut göstergesidir."