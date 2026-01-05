Haberler

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından şehit Fethi Sekin ve Musa Can'ı anma videosu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Adliyesi'ne PKK'lı teröristlerce 5 Ocak 2017'de düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can için anma videosu hazırladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Medya İletişim Bürosu tarafından hazırlanan videonun, şehit Sekin ile mübaşir Can'ın hatıralarını yaşatmak amacıyla hazırlandığı belirtildi.

Yaklaşık 4 dakika süren videoda Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya, "Adı Fethi Sekin" adlı şiirini seslendirdi.

Açıklamada, videonun İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait ekranlar, 13 metro istasyonu, 7 vapur iskelesi, 20 vapur ve 17 metro dijital durak raketinde olmak üzere 16 ilçede yayımlandığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel
