İzmir-Çeşme Otoyolu'nda Yangın Kontrol Altına Alındı

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İzmir-Çeşme Otoyolu'nda bir otomobilden kaynaklanan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yarım saat içinde kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

YARIM SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir- Çeşme Otoyolu'nda saat 11.30 sıralarında alev alan otomobilden makilik alana sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle 12.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Tekin GÜRBULAK/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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