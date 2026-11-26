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İzmir'in Çeşme ilçesinde lastik bot içerisinde 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Çeşme ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-359) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik gemisi ve botu tarafından hareketli lastik bottaki 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA