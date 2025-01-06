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İzmir Büyükşehir Belediyesi Taşeron İşçileri Eylemde

İzmir Büyükşehir Belediyesi Taşeron İşçileri Eylemde
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İzmir'de, belediyeye ait tuvalet ve bebek bakım merkezlerinin temizliğini yapan taşeron firmada çalışan işçiler, güvenli çalışma ve belediye bünyesinde istihdam talebiyle eylem yaptı. İşçiler, kölelik koşullarına karşı mücadele ettiklerini belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesine ait tuvalet ve bebek bakım merkezlerinin temizliğini yapan taşeron firmada çalışan işçiler, belediye şirketinde çalışma talebiyle eylem yaptı.

Büyükşehir Belediyesinin Egemenlik Binası önünde toplanan bir grup işçi, "İZBB modüler tuvaletlerde kölelik koşullarında çalışmaya ve taşerona son" ve "güvenceli çalışmak istiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı, slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Doğukan Bayar, kentte 30 noktada bulunan modüler tuvalette 10 aylık süreçlerle çalıştırıldıklarını söyledi.

Eylemlerinin yedinci gününde olduklarını kaydeden Bayar, "İnsanca yaşamak ve güvenli çalışmak istiyoruz. Hakkımızı alana kadar da buradan hiçbir yere ayrılmayacağız. İzmir halkına ve İzmir Büyükşehir Belediyesine çalıştık, işverenimiz Büyükşehir Belediyesi. Bizi, çalıştığımız yerlerde yöneten kişiler İzmir Büyükşehir Belediyesinin memurları. Siz 'özel firma işçisiniz' diyerek kimse bizi görmezden gelemez, kapı dışarı edemez." ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi çatısı altında istihdam edilmeyi istediklerini aktaran Bayar, "Eylemi başlattığımız için de dün bazı arkadaşlarımızın iş çıkışları yapıldı." dedi.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
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