İzmir Büyükşehir Belediyesi, 900 çalışanı işten çıkaracak

İzmir'de 23 bin işçinin 7 gündür devam eden ve şehri adeta kaosa sürükleyen grevi, Büyükşehir Belediyesi ile varılan anlaşma sonrasında geçtiğimiz hafta sona ermişti. Ancak belediyede bahar havası kısa sürdü.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR, 900 ÇALIŞANI İŞTEN ÇIKARACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İZDOĞA'dan 800, İZULAŞ'tan 100 kişiyi işten çıkaracağı öğrenildi. Belediye-İş sendikasına gönderilen yazıda, sendikayla yapılan görüşmelerde işçi sayısının azaltılması konusunda anlaşmaya varılamadığı, bu nedenle söz konusu kararın alındığı belirtildi.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEKİ GREV

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş arasında yaklaşık 23 bin işçiyi kapsayan toplu iş görüşmelerinden sonuç çıkmayınca sendika, 28 Mayıs gecesi grev başlatmıştı. İZENERJİ, İZELMAN ve EGEŞEHİR A.Ş işçisinin grevi, İzBB Başkanı Cemil Tugay'ın "son teklif" diye nitelediği teklifin kabul edilmesiyle son bulmuştu. İzBB bürokratları ve SODEM-SEN'in sendikaya ilettiği yüzde 30 zam ve yüzde 19'luk enflasyon farkı kabul edilmişti. Bu kapsamda işçiler toplu sözleşmenin imzalanması yetkisini sendika şube yöneticilerine vermişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde en düşük maaşın 66.000 TL olduğu belirtilmişti.