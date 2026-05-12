İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan baskında 53 bin 295 sentetik uyuşturucu hap ve 13 gram esrar ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, operasyon kapsamında gerçekleştirilen baskında Zafer Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptıkları değerlendirilen E.Z. A.G. A.O. M.A. S.K. ve Ö.Y'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin ifadeleri üzerine ormanlık alanda arama yapan ekipler, 53 bin 295 sentetik uyuşturucu hap, 13 gram esrar ve hassas terazi ele geçirdi.
Öte yandan, S.K'nin uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası olduğu tespit edildi.
Kaynak: AA / Haydar Toprakçı