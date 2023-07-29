İzmir Buca'da Temizlik İşçisine Saldırı: 5 Yıla Kadar Hapis Talebi

İzmir Buca'da bulunan TJK Şirinyer Hipodromu'nda bir temizlik işçisine saldıran ve hakaret eden Melih D. hakkında 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İzmir Buca'da bulunan TJK Şirinyer Hipodromu'nda bir temizlik işçisine görevini yaptığı esnada tokat atıp hakaret savuran Melih D. hakkında 5 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Olay, 8 Ocak 2023 günü Buca ilçesinde bulunan Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Şirinyer Hipodromu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, at yarışlarının ardından görevini yapmakta olan temizlik işçicisi İrfan G., isminin M.D. olduğu öğrenilen kişinin henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tokatlı saldırısına uğradı. Saldırıya ait görüntüler, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Melih D.'nin İrfan G.'yi iteklediği, eliyle ağzını kapattığı ve ardından da tokat attığı anlar yer aldı. Yaşanan olayın ardından yakınları, avukatı ve çalıştığı temizlik firmasının yetkilisi ile birlikte Buca Şirinyer Polis Merkezi Amirliği'ne giden İrfan G., saldırgandan şikayetçi oldu. Karakol çıkışında basın açıklaması yapan İrfan G., bu işi daha fazla uzatmak istemediğini ve şahıstan şikayetçi olduğunu söyledi. Gözaltına alınan Melih D., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

5 yıla kadar hapis talebi

Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede savcı, Melih D. hakkında 'basit yaralama', basit tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası talep etti. İzmir 49'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, kamera kayıtlarından da görüldüğü üzere sanığın, İrfan G.'ye tokat atmasıyla 'kasten yaralama' eylemini gerçekleştiğini, herkesin duyabileceği ortamda sanığın İrfan G.'nin şeref ve saygınlığını sinkaflı küfürlerle zedelediği, son olarak 'seninle görüşeceğiz' sözüyle de tehdit eylemini gerçekleştirdiğinden bahsedildi. - İZMİR