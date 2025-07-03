İzmir Buca'da Orman Yangını: Hobi Bahçeleri Tahliye Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Buca ilçesinde Zafer Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına müdahale karadan devam ediyor. Yangın nedeniyle bazı hobi bahçeleri tahliye edildi, alevlerin Kızık Mobilyacılar Sitesi'ne sıçramaması için yoğun çalışmalar sürüyor.

İzmir Buca'da orman yangını (3)

MÜDAHALEYE KARADAN DEVAM EDİLİYOR; HOBİ BAHÇELERİ TAHLİYE EDİLDİ

İzmir'in Buca ilçesi Zafer Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangınına müdahale, havanın kararmasının ardından karadan devam ediyor. Yangın Kısıkköy mobilya şehrine doğru ilerlerken, yoğun müdahale gerçekleştiriliyor. Bölgede bazı hobi bahçeleri tahliye edildi. Alevlerin bölgede bulunan Kızık Mobilyacılar Sitesi'ne sıçramaması için de yoğun çalışmalar yapılıyor.

Haber: Kadir ÖZEN - Kamera: Mehmet KILINÇ/ İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Enflasyon haziran ayında yüzde 1,37 arttı, yıllık bazda yüzde 35,05 oldu

Milyonların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çocuğunu hastaneye götüren vatandaş, doktorlardan aldığı cevaba çok kızdı

Çocuğunu hastaneye götüren vatandaş, aldığı cevaba çok kızdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.