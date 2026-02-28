Haberler

İzmir'de mobilya atölyesinde çıkan yangın, depoya ve iş yerlerine sıçradı

Güncelleme:
İzmir'in Buca ilçesindeki bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, çevredeki depo ve iş yerlerine sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara devam ediyor.

İZMİR'in Buca ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan yangın, bitişikteki mobilya deposu ve iş yerlerine sıçradı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması devam ediyor.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Buca ilçesi Zafer Mahallesi 2370. Sokak'taki bir mobilya atölyesinde çıktı. Mobilya atölyesinden yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler, bünyesinde ahşap ve sünger malzemelerin bulunduğu bitişikteki depo ve iş yerlerine de sıçradı. İtfaiye ekipleri, alevlerin sardığı iş yerleri ve depodaki yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler, köpük ve tazyikli suyla söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
