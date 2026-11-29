İZMİR'in Buca ilçesinde taraflar arasında kız meselesi yüzünden çıktığı değerlendirilen kavgada pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 20.45 sıralarında Adatepe Mahallesi Hasan Ağa Parkı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, birbirlerini tanıyan taraflar arasından kız meselesi yüzünden kavga çıktı. Pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu vücutlarına saçmalar isabet eden 4 kişi yaralandı. Şüpheli veya şüpheliler hızla olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kimlik bilgileri açıklanmayan yaralılar, adrese gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı