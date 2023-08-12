İzmir Buca'da hurdalıkta çıkan yangın söndürüldü

İzmir'in Buca ilçesinde bulunan bir hurdalıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

İzmir'in Buca ilçesindeki bir hurdalıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, 254 Sokak'taki hurdalıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.