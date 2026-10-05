İzmir Buca'da düğün konvoyundaki 5 tır sürücüsüne 59 bin 719 lira ceza kesildi

İzmir Buca'da düğün konvoyundaki 5 tır sürücüsüne 59 bin 719 lira ceza kesildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Buca'da düğün konvoyundaki 5 tır sürücüsüne trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri gerekçesiyle 59 bin 719 lira idari para cezası kesildi. Sürücüler hakkında adli işlem de başlatıldı.
İzmir'in Buca ilçesinde, düğün konvoyundaki 5 tır sürücüsüne trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri gerekçesiyle 59 bin 719 lira idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Çevre Yolu Buca Batı Girişi'nde düğün konvoyu sırasında trafik akışını yavaşlatarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlara dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Polis ekiplerince tespit edilen 5 tırın sürücüsüne 59 bin 719 lira ceza kesildi.
Ayrıca sürücüler hakkında adli işlem başlatıldı.