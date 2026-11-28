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İZMİR'in Bornova ilçesinde uyuşturucu serasına çevrilen eve düzenlenen operasyonda 18 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, Bornova ilçesindeki bir evde uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Eve düzenleyen operasyonda, sera haline getirilen evde 18 kök Hint keneviri bitkisi ile kenevir yetiştirilmesinde kullanılan çeşitli materyaller ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı