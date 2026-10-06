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İzmir Bornova'da 3 milyon 350 bin boş makaron ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

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İzmir Bornova'da jandarma operasyonunda 3 milyon 350 bin boş makaron ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Bandrolsüz tütün satışı yaptığı belirlenen iş yerine düzenlenen baskında 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde 3 milyon 350 bin boş makaron ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi kapsamında yürüttükleri çalışmalarda Kemalpaşa Mahallesi'ndeki Ç.Y'nin iş yerinde bandrolsüz tütün satışı yaptığını belirledi.

Adrese düzenlenen baskında bulunan 3 milyon 350 bin boş makarona el konuldu.

Ç.Y'nin de aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen Ç.Y. tutuklandı, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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