İzmir Bornova'da 3 milyon 350 bin boş makaron ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

İzmir Bornova'da 3 milyon 350 bin boş makaron ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Bornova'da jandarma operasyonunda 3 milyon 350 bin boş makaron ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Bandrolsüz tütün satışı yaptığı belirlenen iş yerine düzenlenen baskında 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir'in Bornova ilçesinde 3 milyon 350 bin boş makaron ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi kapsamında yürüttükleri çalışmalarda Kemalpaşa Mahallesi'ndeki Ç.Y'nin iş yerinde bandrolsüz tütün satışı yaptığını belirledi.
Adrese düzenlenen baskında bulunan 3 milyon 350 bin boş makarona el konuldu.
Ç.Y'nin de aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen Ç.Y. tutuklandı, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA